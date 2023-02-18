Унаслідок здійсненого російськими військами 18 лютого ракетного обстрілу в Хмельницькому постраждали щонайменше двоє цивільних, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«На жаль, є влучання у військовий обʼєкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, три навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів. Двоє цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою. Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, перебував у маршрутці. Пораненим надана медична допомога. Їхній стан стабільний», – вказав чиновник.

Після 8:30 18 лютого майже по всій території України була оголошена повітряна тривога, станом на 9:50 влада повідомила про відбій небезпеки майже в усіх регіонах, крім Луганської області та Криму.