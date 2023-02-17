Молдова не виявила небезпеки від залишків ракети, які впали на її території під час удару РФ по Україні – МВС

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило про завершення робіт із перевірки уламків ракети, виявленої на її території 16 лютого, в день, коли РФ завдавала чергового удару по Україні.

Після перевірок фахівці дійшли висновку, що уламки ракети «не становлять небезпеки». Залишки ракети та інші компоненти зберігаються у прикордонній поліції, яка відкрила кримінальне провадження, яке разом із зібраними матеріалами буде передано до прокуратури, повідомляє Молдовська служба Радіо Свобода.

Це вже четвертий випадок, коли на територію Молдови падають залишки ракет від бомбардувань України.

Російські війська вночі 16 лютого здійснили новий масований ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, половину з них збили.

У дні масованих ракетних атак Росії повідомлялося про падіння залишків ракет на території Молдови. Зокрема відомо, що це сталося у січні, а також у грудні та жовтні 2022 року.

Після цих інцидентів Молдова попросила своїх західних партнерів про системи протиповітряної оборони.