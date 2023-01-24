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Міністр оборони Молдови підтвердив, що країна просила в партнерів системи ППО

На думку Анатолія Носатого, повномасштабна російська агресія проти України зробила неактуальним статус нейтралітету Кишинева

Міністр оборони Анатолій Носатий підтвердив повідомлення, за якими Молдова попросила своїх західних партнерів про системи протиповітряної оборони – це свідчить про відхід від політики не закуповувати летальну зброю на Заході.

Носатий, який минулого тижня брав участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», в інтерв’ю молдавській службі Радіо Свобода визнав, що шанси отримати таке оборонне озброєння невеликі зараз, коли головним пріоритетом західних союзників залишається постачання зброї в Україну.

«Це не так легко для країни, сказати «я хочу те і те» і сподіватися, що хтось тобі це дасть», – сказав Носатій, додавши, що дискусії із західними країнами з цього питання тривають.

Позиція Молдови щодо запиту на озброєння Заходу змінилася після кількох інцидентів на кордоні з Україною, коли збиті українськими військами російські ракети падали на територію Молдови.

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Після останньої масованої російської ракетної атаки 14 січня у Молдові заявили, що в прикордонному Бричанському районі виявили залишки ракети. Це вже третій випадок, коли залишки ракет від бомбардувань України падають на територію Молдови.

Попередні інциденти з падінням залишків ракет у дні, коли РФ атакувала Україну, було зафіксовано в Молдові у жовтні та грудні 2022 року. Також торік на початку жовтня три крилаті ракети, запущені з російських морських кораблів, пройшли через територію Молдови. Тоді Росія заперечила факт порушення повітряного простору Молдови.

Зараз в країні відсутні системи моніторингу протиповітряної оборони.

На думку Носатого, повномасштабна російська агресія проти України зробила неактуальним статус нейтралітету Кишинева та дискусії про демілітаризацію країни.

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Більше того, він припустив, що статус нейтралітету Молдові «нав’язали», і про це свідчить, зокрема, незаконна присутність російських військ у Придністров’ї.

«Керівництво Молдови неодноразово закликало до виведення цих військ, але вони все ще тут, і це свідчить про те, що наш «нейтралітет» є лише декларативним», – додав міністр оборони.

Українські офіційні особи неодноразово попереджали, що сепаратистський Придністровський регіон Молдови, який відділився в 1990 році, може бути використаний як плацдарм для російських операцій проти України чи Молдови, яка також має спільний кордон і спільну історію з членом НАТО Румунією.

Придністров’я – це шматок території, що межує з Україною, де сотні російських військ були дислоковані ще до падіння комуністичного режиму, попри заперечення Кишинева.

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