Міністр оборони Молдови підтвердив, що країна просила в партнерів системи ППО

Міністр оборони Анатолій Носатий підтвердив повідомлення, за якими Молдова попросила своїх західних партнерів про системи протиповітряної оборони – це свідчить про відхід від політики не закуповувати летальну зброю на Заході.

Носатий, який минулого тижня брав участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», в інтерв’ю молдавській службі Радіо Свобода визнав, що шанси отримати таке оборонне озброєння невеликі зараз, коли головним пріоритетом західних союзників залишається постачання зброї в Україну.

«Це не так легко для країни, сказати «я хочу те і те» і сподіватися, що хтось тобі це дасть», – сказав Носатій, додавши, що дискусії із західними країнами з цього питання тривають.

Позиція Молдови щодо запиту на озброєння Заходу змінилася після кількох інцидентів на кордоні з Україною, коли збиті українськими військами російські ракети падали на територію Молдови.

Читайте також: У день масованого ракетного обстрілу України військами РФ у Молдові знову виявили залишки ракети

Після останньої масованої російської ракетної атаки 14 січня у Молдові заявили, що в прикордонному Бричанському районі виявили залишки ракети. Це вже третій випадок, коли залишки ракет від бомбардувань України падають на територію Молдови.

Попередні інциденти з падінням залишків ракет у дні, коли РФ атакувала Україну, було зафіксовано в Молдові у жовтні та грудні 2022 року. Також торік на початку жовтня три крилаті ракети, запущені з російських морських кораблів, пройшли через територію Молдови. Тоді Росія заперечила факт порушення повітряного простору Молдови.

Зараз в країні відсутні системи моніторингу протиповітряної оборони.

На думку Носатого, повномасштабна російська агресія проти України зробила неактуальним статус нейтралітету Кишинева та дискусії про демілітаризацію країни.

Читайте також: Міністр оборони Молдови заявив, що 90 відсотків військової техніки країни застаріло

Більше того, він припустив, що статус нейтралітету Молдові «нав’язали», і про це свідчить, зокрема, незаконна присутність російських військ у Придністров’ї.

«Керівництво Молдови неодноразово закликало до виведення цих військ, але вони все ще тут, і це свідчить про те, що наш «нейтралітет» є лише декларативним», – додав міністр оборони.

Українські офіційні особи неодноразово попереджали, що сепаратистський Придністровський регіон Молдови, який відділився в 1990 році, може бути використаний як плацдарм для російських операцій проти України чи Молдови, яка також має спільний кордон і спільну історію з членом НАТО Румунією.

Придністров’я – це шматок території, що межує з Україною, де сотні російських військ були дислоковані ще до падіння комуністичного режиму, попри заперечення Кишинева.