Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Звільнено спецпредставника України з придністровського врегулювання – ОПУ

Карта з позначеною протяжністю українсько-молдовського кордону

В Офісі президента повідомили про рішення Володимира Зеленського звільнити спецпредставника України з придністровського врегулювання.

«Увільнити Клименка Юрія Аркадійовича від виконання обов’язків спеціального представника України з питань придністровського врегулювання», – йдеться в тексті указу, поширеному ОПУ.

Про причини звільнення не повідомляється.

Клименко пробув на посаді менше року. Він лише 8 лютого був призначений указом Зеленського.

Читайте також:На тлі повідомлень про можливий наступ Росії Кишинів заговорив про небезпеку для Молдови – ЗМІ

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія понад 20 років тримає в Придністров’ї більш ніж півтори тисячі своїх військових. Після російського вторгнення озвучувались побоювання, що Москва може спробувати створити сухопутний коридор через південь України до Придністров’я.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG