Звільнено спецпредставника України з придністровського врегулювання – ОПУ

В Офісі президента повідомили про рішення Володимира Зеленського звільнити спецпредставника України з придністровського врегулювання.

«Увільнити Клименка Юрія Аркадійовича від виконання обов’язків спеціального представника України з питань придністровського врегулювання», – йдеться в тексті указу, поширеному ОПУ.

Про причини звільнення не повідомляється.

Клименко пробув на посаді менше року. Він лише 8 лютого був призначений указом Зеленського.

Читайте також:На тлі повідомлень про можливий наступ Росії Кишинів заговорив про небезпеку для Молдови – ЗМІ

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія понад 20 років тримає в Придністров’ї більш ніж півтори тисячі своїх військових. Після російського вторгнення озвучувались побоювання, що Москва може спробувати створити сухопутний коридор через південь України до Придністров’я.