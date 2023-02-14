Молдова на годину закривала свій повітряний простір після попередження про можливі провокації РФ

Молдова 14 лютого тимчасово закривала свій повітряний простір після попередження президента Майї Санду про те, що Росія планує дестабілізаційні дії за допомогою агентів-провокаторів.

Повітряний простір Молдови закрили на одну годину з міркувань безпеки, йдеться в заяві Управління цивільної аеронавтики країни. Знову «відкрили небо» о 14:47 за місцевим часом. Більше подробиць влада не надала.

14 лютого Росія спростувала звинувачення Санду, озвучені напередодні, що диверсанти, включно з іноземними громадянами, будуть нападати на урядові будівлі під виглядом публічних протестів за вказівкою Москви.

13 лютого Санду заявила, що отримала документи від українських спецслужб, які свідчать про плани Москви щодо дестабілізації у Молдові. Санду сказала, що в російському плані брали участь «диверсанти з військовою підготовкою в цивільному одязі», і що були виявлені інструкції для громадян Сербії, Росії, Білорусі та Чорногорії в’їжджати в Молдову для його виконання.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич 14 лютого також відкинув заяву Санду про можливу участь громадян Сербії в підривних акціях у Молдові. Дачич зажадав від Молдови терміново надати всю наявну інформацію, оскільки, за його словами, Сербія ніколи не отримувала такої інформації від Молдови.

Прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович 14 лютого також заявив, що не має інформації про те, що особи з Чорногорії планують дестабілізувати ситуацію в Молдові. Абазович нагадав, що член НАТО Чорногорія повністю приєднується до санкційної політики ЄС проти Росії.

Пресконференція Санду 13 лютого відбулася на тлі урядової кризи після того, як 10 лютого прем’єр-міністр Наталія Гавриліта пішла у відставку. Прагнучи запобігти поглибленню кризи, Санду негайно призначила Доріна Речана, свого радника з питань оборони та безпеки, очолити новий уряд.

Про ймовірний план дестабілізації ситуації в Молдові стало відомо 9 лютого, коли президент України Володимир Зеленський на саміті ЄС у Брюсселі заявив, що Київ «перехопив план знищення Молдови російською розвідкою». Зеленський сказав, що цей план дуже схожий на той, який розробила Росія щодо захоплення України. Він додав, що не знає, чи Москва врешті-решт дала наказ виконати план.

Білий дім заявив, що глибоко занепокоєний ситуацією, а речник Ради національної безпеки Джон Кірбі 13 лютого сказав, що, хоча твердження не були незалежно підтверджені, це «безумовно, не виходить за межі поведінки Росії, і ми повністю підтримуємо Молдову, уряд і молдавський народ».