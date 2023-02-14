Росія відкидає звинувачення Санду в планах із дестабілізації Молдови

Російська влада відкидає звинувачення президентки Молдови Маї Санду щодо намірів змінити владу в цій країні – про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії 14 лютого.

Відомство назвало твердження «необґрунтованими та бездоказовими», звинувативши США, «інші країни Заходу» та Україну в спробах використати неперевірену інформацію для «виправдання власних незаконних дій».

«Очевидно, що справжня мета Києва, який запустив дезінформацію про «російський план дестабілізації Молдови», полягає в тому, щоби втягнути Кишинів у жорстке протистояння з Росією», – стверджує представниця російського МЗС Марія Захарова.

Відтак Москва стверджує, що не втручається у внутрішні справи Молдови та «інших країн світу».

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Напередодні президентка Молдови Мая Санду закликала до «максимальної пильності» після отримання документів від українських спецслужб, які, за її словами, свідчать про те, що Росія планує дестабілізувати Молдову, змінити владу країни і поставити своїх ставлеників.

9 лютого президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед Європейською радою, заявив, що поінформував президентку Молдови Маю Санду про перехоплені плани Росії щодо «руйнування політичної ситуації в Молдові». Ці слова згодом підтвердила Служба безпеки та розвідки Молдови.

Українські офіційні особи неодноразово попереджали, що сепаратистський Придністровський регіон Молдови, який відділився в 1990 році, може бути використаний як плацдарм для російських операцій проти України чи Молдови, яка також має спільний кордон і спільну історію з членом НАТО Румунією.