Санду розповіла про російський план дестабілізації Молдови

Росія хоче змінити владу в Молдові та привести до влади в Кишиневі своїх ставлеників, стверджує президентка Молдови Майя Санду. На брифінгу в Кишиневі у понеділок, як повідомляє Молдавська служба Радіо Свобода, вона розповіла подробиці плану дестабілізації ситуації в країні, який, як стверджується, було розроблено в Росії.

Минулого тижня українські спецслужби передали цей план своїм молдавським колегам.

За словами Санду, план передбачав, що під видом акцій протесту опозиційних сил прихильники Росії нападатимуть на держустанови та захоплюватимуть заручників. До цих дій можуть бути залучені «диверсанти з військовою підготовкою, одягнені в цивільний одяг», у тому числі з-за кордону – з Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Санду також виступила із твердженням, що Росії у досягненні її цілей можуть допомагати деякі сили в Молодові, у тому числі прихильники опозиційних політиків і бізнесменів Ілана Шора і Влада Плахотнюка, які перебувають за кордоном.

На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України. Санду прямо пов’язала масові акції протесту, які проходили минулої осені, з планами Росії, сказавши, що вони «не досягли своєї мети завдяки оперативним діям органів безпеки та громадського порядку».

Минулого тижня у відставку пішла прем’єр-міністр Наталія Гаврилиця. Виконувачем обов’язків прем’єра призначено Доріна Речана –колишнього секретаря Ради безпеки. Заміна прем’єра відбулася буквально наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами країн Європейського союзу повідомив, що ознайомив президентку Молдови з російським планом щодо дестабілізації ситуації в її країні.

У Москві поки що не коментували останні заяви Санду.

Відносини між Москвою та Кишиневим за останній рік помітно погіршилися, зокрема тому, що Молдова виступила на підтримку України. Коментуючи твердження Києва про те, що Росія може використовувати для дестабілізації ситуації в Молдові загони з Чечні, голова Чечні Рамзан Кадиров заявляв, що за необхідності Росія може не лише захопити Молдову, а й атакувати США.