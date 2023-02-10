Прем’єрка Молдови пішла у відставку

Прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліта пішла у відставку через півтора року повноважень уряду, що автоматично призвело до відставки всього кабінету міністрів. Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.



Це сталося, коли країна – одна з найбідніших у Європі – стикнулася з енергетичною, економічною та безпековою кризою, викликаною російським вторгненням у сусідню Україну.



Президент Майя Санду має оголосити нового кандидата на цю посаду. Після цього кандидат має 14 днів, щоб запропонувати парламенту новий уряд.