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Прем’єрка Молдови пішла у відставку

Відставка Наталії Гавриліти автоматично призводить до відставки всього кабінету міністрів

Прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліта пішла у відставку через півтора року повноважень уряду, що автоматично призвело до відставки всього кабінету міністрів. Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Це сталося, коли країна – одна з найбідніших у Європі – стикнулася з енергетичною, економічною та безпековою кризою, викликаною російським вторгненням у сусідню Україну.

Президент Майя Санду має оголосити нового кандидата на цю посаду. Після цього кандидат має 14 днів, щоб запропонувати парламенту новий уряд.

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