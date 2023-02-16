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У Молдові вчетверте виявили залишки ракети після удару Росії по Україні (фото)

Відомо про падіння залишків ракет на території Молдови у січні, а також у грудні та жовтні 2022 року. Фото ілюстративне

На території Молдови вчетверте виявили залишки ракети після чергового ракетного удару Росії по Україні, повідомляє міністерство внутрішніх справ країни.

«Патруль прикордонної поліції в районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень – північно-західна Молдова) виявив залишки ракети», – йдеться у повідомленні.

Це вже четвертий випадок, коли уламки ракет від бомбардувань України потрапляють на територію Молдови.

Російські війська вночі 16 лютого здійснили новий масований ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, половину з них збили.

У дні масованих ракетних атак Росії повідомлялося про падіння залишків ракет на території Молдови. Зокрема відомо, що це сталося у січні, а також у грудні та жовтні 2022 року.

Після цих інцидентів Молдова попросила своїх західних партнерів про системи протиповітряної оборони.

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