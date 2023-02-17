Поліція: на Харківщині російський снаряд влучив у житловий будинок – загинув чоловік

Російські війська вранці обстріляли Дворічну на Харківщині, один зі снарядів влучив у житловий будинок – загинув чоловік, повідомляє поліція Харківської області у фейсбуці.



«17 лютого близько 10:20 військовослужбовці РФ здійснили обстріл цивільних об’єктів в смт Дворічна Куп’янського району. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. Внаслідок вибуху був цілком зруйнований дах та стіна будинку. 68-річний мешканець оселі отримав смертельні тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні.

Його тіло направлено на судово-медичну експертизу.



Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Харківщини регулярно зазнає російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.