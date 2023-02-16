Російські війська обстріляли Харків, попередньо, ракетами С-300 – ОВА

Російські військові ввечері 16 лютого вкотре обстріляли Харків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300. Під прицілом окупантів вкотре об’єкти інфраструктури», – написав він у телеграмі близько півночі.

За словами голови ОВА, інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань ще уточнюється.

Харків та область регулярно зазнають ударів російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.