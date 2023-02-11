Ракетний обстріл військами РФ Харкова – влада повідомила про 3 влучання

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що війська РФ обстріляли у суботу ввечері Харків та область.

«За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються», – написав він у Telegrram, а перед тим зазначив, що ударів зазнає і область.

Харківський міський голова Ігор Терехов також заявив, що інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.