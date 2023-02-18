Сенатори написали листа Байдену: просять надати Україні винищувачі F-16

Група американських законодавців, до якої увійшли представники як Республіканської, так і Демократичної партій, звернулися листом до президента США Джо Байдена із проханням надати Україні винищувачі F-16. Які аргументи наводять сенатори? Розповідає «Голос Америки».

У листі американських конгресменів до президента США Джо Байдена, який цитує видання Politico, зазначається, що винищувачі «можуть стати вирішальним фактором для контролю над українським повітряним простором цього року».

Автори листа – п’ять членів Палати представників. Звернення організоване демократом штату Мен Джаредом Голденом. Також підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.

Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin або їм подібні дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, надана союзниками.

«F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україні високомобільну платформу, з якої можна було б вражати російські ракети «повітря-повітря» та безпілотники, захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також воювати з російськими винищувачами»

На думку оглядачів CNN, хоча ці «зусилля політиків, швидше за все, нічого не змінять і не вплинуть на рішення адміністрації», але це звернення є знаковим напередодні роковин початку широкомасштабної війни Росії проти України та поїздки президента Байдена до Польщі.

F-16 американського виробництва були у списку українських прохань ще з моменту початку вторгнення Росії рік тому.

«Ми маємо десятки пілотів із відповідним рівнем підготовки і знанням англійської мови. Доки слід приймати політичні рішення щодо надання Україні літаків, необхідно відправити на навчання пілотів, а також фахівців інженерно-авіаційної служби, які забезпечують забезпечення технічних станів літаків», – наголосив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Як повідомляв «Голос Америки», наприкінці минулого місяця президент США Джо Байден коротко відповів «ні» на запитання про можливість постачання літаків-винищувачів F-16 для України.

на запитання про можливість постачання літаків-винищувачів F-16 для України. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення про відправку Україні літаків F-16 буде «дуже серйозним», яке «нелегко прийняти»

заявив, що рішення про відправку Україні літаків F-16 буде «дуже серйозним», яке «нелегко прийняти» Посадовець Білого дому Александр Віндман запевнив: спершу йдеться про надання безпілотників, але з часом йтиметься про F-16.

Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у коментарі керівниці мовлення «Голосу Америки» у Східній Європі Мирославі Гонгадзе, що для отримання переваг у повітрі та вогневій підтримці земель військ Україні вкрай потрібні сучасні багатоцільові винищувачі.

«Враховуючи те, що F-16 є одним із найпоширеніших багатоцільових літаків у світі, який може працювати як на наземних, так і на повітряних цілях із широким спектром озброєння, цей літак є найбільш ймовірним кандидатом для прогресивного переозброєння Повітряних Сил України на цей тип винищувача», – каже Ігнат.

За його словами, ці літаки також стануть частиною протиповітряної оборони України, оскільки вони здатні ефективно знищувати крилаті ракети ворога та іранські ударні дрони.