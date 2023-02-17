Дуда: Україні потрібні винищувачі, щоб відбити загрозу з боку Росії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні знадобляться винищувачі, щоб відбити загрозу з боку Росії.

В інтерв’ю Sky News під час свого візиту до Великобританії Анджей Дуда також попередив, що Володимир Путін намагається виснажити Захід у спробі перемогти Україну.

«Їм також у майбутньому знадобляться сучасні літаки, винищувачі. Все, що дозволяє їм мати технологічну перевагу над Збройними силами Росії, зараз цінно», – сказав він.

Проте Дуда сказав, що це може статися не одразу, не в останню чергу через підготовку, якої потребують українські пілоти, також потрібно вирішити логістичні проблеми.

За його словами, польські Міг-29 часів Радянського союзу могли бути відправлені раніше.



«Це літаки, якими українські пілоти можуть керувати щодня, тому що на такій техніці вони літають», – сказав він, додав, що надання цієї техніки Україні забезпечить підтримку і певною мірою врівноважить з російськими силами.

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Раніше цього тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання передачі Україні західних винищувачів зараз не є актуальним. За його словами, якщо небо залишатиметься безпечним протягом найближчих трьох-чотирьох місяців, то «можна буде говорити про всі подальші кроки».

Після останньої зустрічі у форматі «Рамштайн», у якій 14 лютого взяли участь 54 держави-партнери, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що він не має заяв щодо можливого надання Україні винищувачів.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9». За його словами, очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що «Україна має перемогти».