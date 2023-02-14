Хто і як перевіряє використання Україною допомоги США. Пояснюємо, чому це важливо

Країни-учасники «Рамштайну» 14 лютого обговорювали підтримку України, необхідну для весняного контрнаступу. США з початку повномасштабного вторгнення Росії залишаються найбільшим донором військової допомоги Україні. З лютого 2022 року обсяг американської допомоги перевищив 20 млрд доларів. Це і зброя, і гроші, і гуманітарна та консультаційна допомога.

Хто і як контролює використання Україною цієї допомоги? Чи виявили наразі порушення? Та чи може корупційна складова бути ризиком для подальшої підтримки Сполученими Штатами України у її відсічі російської агресії?

Хто і як контролює допомогу?

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) залучило незалежну третю сторону для нагляду за використанням коштів США, що йдуть на підтримку України – Офіс генерального інспектора USAID.

«USAID надає пряму бюджетну підтримку через механізм Світового банку, який забезпечує найефективніший спосіб швидкої доставки терміново необхідних коштів з високим ступенем звітності. Кошти передаються уряду України на відшкодованій основі. Це механізм забезпечує багаторівневу систему підзвітності», – заявила помічниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Бюро з питань Європи та Євразії Ерін Елізабет Маккі під час слухань у Сенаті.

Для нагляду за витрачанням грошей створили Міжвідомчу робочу групу, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів:

Міноборони

Держдепартаменту

USAID

Також до нагляду за фінансовою допомогою США Україні долучені й інші генеральні інспектори наглядових американських урядових організацій.

До Міжвідомчої робочої групи з нагляду в Україні також входять 17 розвідувальних організацій.

Слідчі виявляють, координують та супроводжують розслідування фактів шахрайства і корупції, а також координують заходи для виявлення та стримування злочинців, які незаконно використовуватимуть допомогу уряду США Україні.

Помічниця міністра оборони США з міжнародної безпеки Селеста Валландер 26 січня під час слухання Сенату відзначила, що уряд США не знайшов достовірних доказів будь-якого переміщення зброї, наданої США, за межі України.

«Ми бачимо, як підрозділи на передовій України щодня на полі бою ефективно використовують допомогу у сфері безпеки. Тим не менш, ми чітко усвідомлюємо можливий ризик незаконного перенаправлення, і ми активно вживаємо всіх можливих заходів, щоб цього не сталося. Ми працювали над адаптацією нашої практики підзвітності до бойового середовища в Україні за допомогою розширених механізмів звітності та інспекцій на місцях. Ці заходи виходять за рамки попередніх практик і програм»

Помічниця керівника Бюро з питань Європи та Євразії USAID Ерін Елізабет Маккі під час слухань у Сенаті США розповіла про плани розширити та зміцнити набір механізмів нагляду за фінансовою допомогою Україні:

«USAID усвідомлює фундаментальну відповідальність за те, що йому довірено кошти платників податків США. Забезпечення нагляду та підзвітності за долари платників податків США, які використовуються для задоволення важливих потреб громадян України, є пріоритетом USAID. Український уряд виступає нашим партнером у цій підзвітності та знає, що ми вживатимемо надзвичайних заходів для відстеження цих коштів».

До того ж і саме Агентство США з міжнародного розвитку у вересні 2022 року розпочало п'ятирічний проєкт підтримки фінансового сектора України на 33 млн доларів.

Кроки та проміжні висновки

27 січня в Україну прибули Інспектори-аудитори Державного департаменту Сполучених Штатів, Міністерства оборони та Агентства з міжнародного розвитку (USAID) для поліпшення незалежного нагляду за допомогою США.

«Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США», – повідомила у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк.

Того ж дня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату повідомила, що в Києві разом з аудиторами зі США працюватимуть консультанти Світового банку та консалтингової компанії «Deloitte» (одна із чотирьох найбільших у світі аудиторських компаній зі штаб-квартирою в Лондоні – ред.), щоб переконатися, що допомогу та зброю від США Україна використовує за призначенням.

31 січня Міністерство фінансів США заявило, що немає жодних ознак зловживання коштами США в Україні, але буде продовжувати нагляд, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.



«Ми вітаємо зусилля української влади щодо співпраці з нами, щоб забезпечити належні гарантії, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена», – сказала речниця Мінфіну США Меган Аппер у відповідь на запит Reuters.

Про те які перевірки проводять при інвестуванні в українську економіку розповів в інтерв’ю Радіо Свобода виконавчий директор Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) Скотт Нейтан .

За його словами Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) співпрацює лише із ретельно перевіреними клієнтами, а інвестиції та усіх потенційних ділових партнерів перевіряють щодо можливих корупційних ризиків.

Ми маємо команди, які на постійній основі контролюють наші інвестиції

«Ми працюємо з нашими колегами з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Міністерством економіки тут, в Україні, щоб пришвидшити належну перевірку та знайти нові можливості через їхній проєкт «Advantage Ukraine» («Конкурентоспроможна економіка України» – ред.), – розповів Скотт Нейтан.

«Ми маємо команди, які на постійній основі контролюють наші інвестиції – їхніх виконавців, за рівнями управління, за стандартами, за відповідністю соціальному середовищу. Це найважливіша частина роботи, яку ми виконуємо, ми зацікавлені в підтримці приватного сектора для конкуренції, відкритості та прозорості», – сказав виконавчий директор DFC.

​«Резолюція про втому від України»​ і ризики

У перший тиждень лютого група республіканців на чолі з членом Палати представників США Меттом Гейцом зареєструвала «Резолюцію про втому від України», в якій закликає припинити військову та фінансову допомогу Києву та сприяти укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою.

У цій резолюції зокрема мовиться, що підтримкою України США нібито ненавмисно сприяють «зростанню жертв серед цивільного населення». Натомість ініціатори резолюції пропонують направити скерувати кошти на вирішення проблем усередині США, насамперед міграційної кризи.

Якщо контроль буде максимальним, то у цих самих «крикунів» не буде підстав

Республіканська партія має незначну більшість у нижній палаті Конгресу. Тож, чи вплине ця резолюція на подальшу підтримку України Сполученими Штатами?

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко (2007-2009 рр.) у коментарі для Радіо Свобода сказав, що такі кроки деяких республіканців можуть свідчити про те, «наскільки серйозно Москва запустила свої пазурі в американський політичний клас». Однак, вважає дипломат, це не матиме значного впливу, а поглиблення контролю за наданою допомогою лише піде усім на користь.

«Вони не можуть переломити загального ставлення республіканців до питання про постачання допомоги Україні. Будь-які кошти платників податків повинні витрачатися розважливо, щоб там не було жодних натяків навіть на прояви корупції. Це те, що нам дуже допоможе. Якщо контроль буде максимальним і американські інспектори працюватимуть максимально ефективно, то у цих самих «крикунів» не буде підстав говорити, що щось в Україні зникає у невідомому напрямку», – сказав Володимир Огризко.

Юридичний радник Transparency International Ukraine Олександр Калітенко в коментарі для Радіо Свобода відзначав, що негативним моментом є те, що зараз обмежений громадський контроль над корупційними справами.

«Громадський контроль зараз обмежений через закриті реєстри. Частина з них уже відкрилася. Однак цього ще недостатньо», – зауважив Олександр Калітенко.

Гаряча лінія

Офіс генерального прокурора USAID на своїй сторінці заохочує повідомляти про неналежну поведінку, яка впливає на підтримку Сполученими Штатами України. Повідомити про корупцію, шахрайство, зловживання коштами та неналежне керування можна за такими контактами гарячих ліній:

Міністерство оборони США: +1-703-604-8799 або +1-800-424-9098

Державний департамент США: +1 202-647-3320 або +1 800-409-9926

Агентство США з міжнародного розвитку: +1-202-712-1023 або +1-800-230-6539

«Україна має не просто вижити у цій війні, вона має стати сильнішою, більш демократичною та європейською державою — це те, за що борються українські патріоти, і це також є центральним для американської та міжнародної підтримки. Звільнення на цьому тижні посадовців, підозрюваних у корупції, є сильним сигналом рішучості України у цьому питанні, а також ефективних дій українських антикорупційних установ, громадянського суспільства та незалежних ЗМІ», – сказала під час слухань Сенату 26 січня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Наразі адміністрація Байдена працює з Конгресом, щоб виділити Україні ще 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги. Очікується, що про новий пакет оголосять у річницю російського вторгнення разом із новими санкціями проти Росії 24 лютого, і що він, на думку американських чиновників, дасть найкращі шанси переламати хід війни.

Влітку цього року закінчується дія нинішнього пакета допомоги Україні, після чого, як заявили американські джерела видання The Washington Post, забезпечувати підтримку Києва буде складніше.