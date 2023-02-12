«Дипломатичний десант» у Вашингтоні закликав Захід збільшити підтримку України

Андрій Гетьман, «Голос Америки»

«Дипломатичний десант» країн «Люблінського трикутника», що об'єднує Україну, Литву та Польщу, у Вашингтоні закликав Захід збільшити підтримку України – голови парламентських комітетів трьох країн виступили у Hudson Institute і розповіли про свої зустрічі з представниками американської влади. Вільнюс та Варшава найкраще знають Кремль, тож разом з Україною мають найкращу у світі експертизу протистояння Путіну, зазначили учасники дискусії.

Голови парламентських комітетів закликають США та Захід до них дослухатися, адже саме країни Східної Європи тривалий час попереджали про войовничу стратегію керівника Росії Володимира Путіна.

«Я можу порадити президенту США: слухайте країни, які знають Росію, країни, які попереджали, але їх не слухали», – закликає Радослав Фогель, голова комітету з закордонних справ парламенту Польщі.

Дурна ідея, що грошима можна змінити вбивцю

Політики згадують, що до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Захід лише відмахувався від східноєвропейців і поблажливо вказував, що, мовляв, ті помиляються: з Москвою можна мати справи, мовляв, якщо вести бізнес з Росією і при цьому іноді критикувати за порушення демократії, то це дозволить зробити путінський режим кращим. Литовський парламентар Жиґімантас Павільоніс символічно називає спроби умиротворити Кремль – обіймами зі злом.

«Дурна ідея, що грошима можна змінити вбивцю, коли ти кладеш йому гроші в кишеню, відкриваєш ринок, даєш технологію, а він після цього стає священником», – каже він.

І литовський, і польський парламентарі категорично відкидають ідею, що сьогодні Україна має йти на переговори з Росією та погоджуватися на умови Кремля, нехтуючи власними інтересами. Путін сприйматиме це як слабкість. Адже ніхто не покарав Кремль у попередні роки за порушення міжнародного права.

Питання до Заходу. Чи він продовжить «мюнхени», «ялти», «мінськи»? На мою думку, час битися

Жиґімантас Павільоніс нагадує: «США та Захід були вражені путінською промовою на мюнхенській конференції в 2007 році. Колективний Захід почав дослухатися до його порядку денного. І що це за порядок денний? Вбивства, окупація, руйнування. Це фашистський порядок денний. Питання до Заходу. Чи він продовжить «мюнхени», «ялти», «мінськи»? Чи ви продовжите співпрацю зі злом? Просто здаватимете території? Дозволите, щоб демократія була вбита глобально? Чи ви будете битися за цінності, які записані в конституції, статуті ООН? На мою думку, час битися».

Польський парламентар Радослав Фогель вважає, що зараз потрібно зупинити Росію. І для цього надати всю необхідну зброю Україні. Він відкидає аргументи тих, хто каже, що передача західних винищувачів призведе до нової ескалації війни.

Путін не потребує бути спровокованим. Він cам провокує, якщо ми прогинаємося під його волю

«Путін у Мюнхені говорив, що розширення НАТО приведе до війни. І ми не збільшили НАТО. Ми пообіцяли щось теоретичне Україні і Грузії на саміті в Бухаресті. Ми зробили, що хотів Путін. І до чого це призвело? До війни. У Грузії у 2008 році. І анексія Криму у 2014 році. І повномасштабна війна зараз. Путін не потребує бути спровокованим. Він cам провокує, якщо ми прогинаємося під його волю», – зазначає Фогель.

У Литви є стратегія протистояння Кремлю, каже її представник і додає, що Вільнюс, як ніхто інший, знає тактику Путіна – створити провокацію, підняти ставки і запропонувати розв’язати кризу, але за рахунок іншої сторони. Кремль нагнітає страх і шантажує ним. «Вони знають, що ви боїтеся ескалації, і вони контролюють вас завдяки страхові», – підсумовує Жиґімантас Павільоніс.

З того, що ми бачимо, Путін боягуз. Коли його провокації зустрічають силу, він відходить

Кремль погрожує ядерним ударом, щоб стримати український наступ, натомість український представник в дискусії переконує: атомний шантаж – це блеф Москви і не потрібно на нього піддаватися. Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко наголошує: «Не можна погоджуватися на ядерний шантаж. Якщо ми на це підемо, одного дня Путін шантажуватиме США, вимагаючи Аляску. Це неправильна логіка. З того, що ми бачимо, Путін боягуз. Коли його провокації зустрічають силу, він відходить. Найкращий приклад – Швеція і Фінляндія і їхній вступ у НАТО. Путін нічого не зробив проти цього».

І литовський, і польський парламентарі закликають владу США не зменшувати військову підтримку України.

України має одну з найсильніших армій у світі. Україна – контрибутор стабільності. І це сигнал Росії – не можна більше загрожувати

«Зараз ми можемо завдати удару по імперії зла, без залучення американських та європейських сил НАТО. Якщо Україна впаде, то далі будуть Молдова, Грузія, Литва, можливо, Польща. І тоді це вимагатиме присутності американських солдатів, тоді буде активована стаття 5. Якщо ми хочемо уникнути ескалації, ми маємо ухвалювати рішення і бути сильними зараз», – переконує Радослав Фогель.

А наступним кроком має стати швидке набуття членства Україною як в НАТО, так і в ЄС.

«Відкриття дверей – справжнє відкриття дверей для України, яка має одну з найсильніших армій у світі. Україна – контрибутор стабільності. І це сигнал Росії – не можна більше загрожувати», – зауважує Жиґімантас Павільоніс.

Саме оборонна парасолька блоку допоможе стримати подальшу агресію Кремля, каже Мережко.

Україну потрібно прийняти до НАТО негайно, це зупинить путінську агресію

«Ми включили в Конституцію України положення, що Україна має стати членом НАТО і ЄС. Я проводжу кампанію, що Україну потрібно прийняти до НАТО негайно, бо я вірю, що це зупинить путінську агресію, – каже український парламентар. – І це одна з причин, чому ми всі троє перебуваємо тут, у Вашингтоні. Я отримав досить різну реакцію. Частина наших колег з ентузіазмом зустріли цю ідею і повністю підтримували нас. Інші – все ще вагаються. Наше завдання – переконувати тих, хто сумнівається просто зараз».

Ми не хочемо ховатися за спиною США. Цього року Польща витрачає 4 відсотки [ВВП] на потреби оборони

Щоб не піддаватися на провокації Росії, країни НАТО мають відновити свою військову міць і припинити тактику останніх років, коли на власних арміях країни блоку заощаджували, говорять парламентарі. Литва і Польща подають приклад, витрачаючи на оборону більше, ніж того вимагають правила НАТО.

«Ми робимо свою частину роботи. Ми не хочемо ховатися за спиною США. Цього року Польща витрачає 4 відсотки [ВВП] на потреби оборони. Це вдвічі більше, ніж вимагає НАТО. Є інші, хто цього не робить. І ми маємо на них тиснути і мотивувати», – підсумовує Радослав Фогель.

Олександр Мережко відповів і на страхи американської преси про те, що допомога США може використовуватися нецільовим чином. Він каже, що українська влада не приховує випадки корупції і активно бореться з нею. «Корупція це наш ворог під час війни. І це може зашкодити західній підтримці, й ми віддані продовжити боротьбу з корупцією», – наголошує він.

Український, польський та литовський парламентарі відзначили, що всі їхні зустрічі показали: Україна має двопартійну підтримку в Конгресі й Америка залишається надійним союзником.