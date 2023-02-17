Лукашенко заявив, що Білорусь готова виробляти у себе штурмовики РФ, які «добре себе показали» в Україні

Білорусь готова налагодити виробництво штурмовиків Су-25, модель, яку армія РФ використовує на війні проти України. Про це Олександр Лукашенко заявив на переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним.

«Як мені доповіли в уряді, готові вийти на виробництво літака Су-25, який добре себе в Україні показує – штурмовик, робоча конячка. Готові навіть у Білорусі виробляти, за відповідної невеликої технологічної підтримки Російської Федерації», – сказав Лукашенко.

Він заявив, що Білорусь зацікавлена у кооперації з РФ в галузі авіабудування і має щонайменше потужності для виробництва комплектуючих.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку російського вторгнення українська армія збиоа 298 російських літаків та 287 гелікоптерів.

Днями Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки заявило, що російська авіація продовжує суттєво відставати у війні проти України. Британська сторона припускає, що загалом увесь неушкоджений авіапарк РФ нині складається з приблизно 1500 військових літаків з екіпажем.