Лукашенко прибув до Москви для переговорів із Путіним

Олександр Лукашенко у п’ятницю вранці прибув до Москви для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, передає агенція «Белта». Про зустріч вони домовилися раніше під час телефонної розмови 5 лютого.

Напередодні зустрічі Лукашенко казав, що йтиметься, серед іншого, про оборонні та безпекові питання.

Речник Путіна Дмитро Пєсков казав, що зустріч проходитиме у Ново-Огарьові і очікується «ґрунтовною».

Днями в прокремлівських телеграм-каналах почали з’являтися повідомлення, що 21 лютого в посланні Путіна Федеральним зборам можуть бути інтеграційні ініціативи – наприклад, створення державного утворення з участю Росії, Білорусі, а також сепаратистських регіонів Грузії Абхазії та Південної Осетії. Низка ЗМІ повідомили про те, що глави цих визнаних лише Росією та ще кількома країнами республік або вже прибули, або прибудуть до Москви. Пєсков заявив, що у графіку Путіна не передбачена зустріч із керівником Абхазії.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Частина російських військ атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні.

Українська влада та західні розвідки не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну, але не відкидають такий ризик.