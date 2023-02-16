Зеленський відреагував на заяву Лукашенка про умову вступу Білорусі у війну

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Білорусь не вступить у війну проти України. Він сказав про це в інтерв’ю BBC, коментуючи сьогоднішню заяву Олександра Лукашенка. Спілкуючись із іноземними журналістами, той заявив, що єдиною умовою для вступу Білорусі у війну буде агресія з боку України. Влада України неодноразово наголошувала, що Україна не мала наміру і не буде нападати на Білорусь.

«Сподіваюся, [Білорусь] не вступить [у війну], – заявив президент Зеленський. – Якщо так, ми будемо боротися і виживемо». Він додав, що, дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу на Україну було б «великою помилкою».

Лукашенко, говорячи про війну Росії в Україні, відмовився назвати дії Росії «вторгненням», звинувативши у початку війни саму Україну та країни Заходу. При цьому він заявив, що Білорусь «не збирається вводити свої війська на територію України», а білоруська армія включиться у війну лише у разі агресії з боку України.

Російські військові, за його словами, перебувають на території Білорусі лише для захисту країни.

«Я готовий воювати разом із росіянами з території Білорусі тільки в одному випадку: якщо хоча б один військовий звідти прийде на територію Білорусі, щоб вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію проти Білорусі, відповідь буде дуже жорсткою. І війна набуде зовсім іншого характеру», – сказав Лукашенко.

Він зазначив, що це стосується не лише України, а й інших сусідів.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Частина російських військ атакувала українські міста з території Білорусі.

Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні.

Українська влада та західні розвідки не бачать ознак того, що Білорусь наразі готується вступити у війну, але не відкидають такий ризик.