Україна не мала наміру і не буде нападати на Білорусь – Зеленський про останню заяву Лукашенка

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву Олександра Лукашенка щодо пакту про ненапад, сказав, що Україна не мала наміру і не буде нападати на Білорусь.

«Ми не збиралися й не збираємось нападати на Білорусь. Це головний сигнал від усього українського народу білоруському народу. Для нас дуже важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність й не вступила, незважаючи вплив будь-кого, в цю абсолютно ганебну війну», – заявив він на пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Києві.

При цьому він чітко не відповів, чи дійсно пропонувала Україні білоруській стороні укласти «Пакт про ненапад».

Президент України висловив впевненість, що більшість білорусів не хочуть нападати та йти зі зброєю на українське суспільство.

«Що стосується російських військ, які можуть опинитися на будь-якій території будь-якої держави: вони вважають, що у них такий «військовий шенген». Тому це все залежить, мені здається, від поваги населення країни до своєї держави, а також поваги керівництва тієї чи іншої держави, яка може пустити чи не пускати озброєних людей на свою незалежну територію», – заявив він.

Зеленський додав, що всім українським військовим поставлено завдання готуватися до будь-яких викликів.

«Це не просто, тому ми потребуємо допомоги від партнерів, бо територія у нас дуже велика. Тому маємо обмеження за кількістю амуніції, тому маємо готуватися до будь-яких викликів. Але я вважаю, що з цього напрямку (з території Білорусі – ред.) успіху у них не буде. Якщо навіть він (наступ – ред.) буде гіпотетично», – сказав президент, відповідаючи на запитання, чи варто боятися повторного нападу на Київ.

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Раніше Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито запропонувала Мінську укласти пакт про ненапад. При цьому він знову звинуватив Київ у підготовці «бойовиків та екстремістів».

24 лютого 2022 року російські танки та інша техніка перетнули білорусько-український кордон. З Білорусі в Україну полетіли літаки та ракети, що зробило Білорусь спільником військової агресії. Свої аеродроми для російських літаків, щоб бомбардувати українські міста і запускати ракети, Білорусь надає досі.

Нині на території Білорусі проходять навчання тисячі російських військових, включно з технікою.