Лукашенко заявив, що українська сторона запропонувала Білорусі укласти акт про ненапад

Олександр Лукашенко на нараді про суспільно-політичну ситуацію і стан злочинності в Білорусі заявив, що Україна запропонувала Мінську укласти пакт про ненапад. При цьому він знову звинуватив Київ у підготовці «бойовиків та екстремістів», передає державна агенція БелТА.

«Я не знаю, чому українці це роблять. З одного боку, вони просять нас ні в якому разі не воювати з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Вони пропонують укласти пакт про ненапад. А з іншого боку, готують цю вибухову суміш і озброюють. Польща та Литва взагалі очуміли. Навіщо їм це треба? Не зрозуміло. Тому ми змушені реагувати жорстко», – сказав Лукашенко.

Українська сторона офіційно не коментувала висловлювання Лукашенка.

Російські ЗМІ цитують речника президента РФ Володимира Путіна – Дмитро Пєсков заявив, що «Кремль не має даних про те, що Київ запропонував Мінську пакт про ненапад».

24 лютого 2022 року російські танки та інша техніка перетнули білорусько-український кордон. З Білорусі в Україну полетіли літаки та ракети, що зробило Білорусь спільником військової агресії. Свої аеродроми для російських літаків, щоб бомбардувати українські міста і запускати ракети, Білорусь надає досі.

Нині на території Білорусі проходять навчання тисячі російських військових, включно з технікою.