Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Україна

Ескалація, наступ чи початок капітуляції: що буде 24 лютого на річницю початку великої війни

Експерти: якщо армія Росії до річниці вторгнення не досягне цілей на Донбасі, то найімовірніше знову буде масована атака з повітря
  • Росія концентрує авіацію на летовищах. А хіба цього не було раніше?

«Так, щоби спостерігалось накопичення саме близько до кордонів, це навряд чи варто очікувати. Навпаки, вони розосередили свої літаки, особливо після тої «бавовни», що у нас була в Рязані, Енгельсі, вони намагаються авіацію більше навпаки розосередити вглиб території Росії, щоби у разі якоїсь можливої наступної «бавовни» уникнути більшого ураження цієї авіаційної техніки», – розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

  • Які загрози? Що може бути буде 24 лютого?

Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про загрозу масованих авіаційних атак Росії 24 лютого, чи перед ним.

«Що може зробити Росія, ми розуміємо. Вона атакує нас і використовує будь-які варіанти – авіацію на полі бою, ракетні удари. Мені здається, з точки зору протиповітряної оборони, захисту ми зараз на найкращому рівні за всі часи нашої незалежності», – сказав президент України на спільному із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу в Києві.

  • Битва за Бахмут

Росія навряд зможе захопити Бахмут до 24 лютого 2023. Так вважають аналітики ISW.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що російські війська мають намір захопити українське місто до річниці повномасштабного вторгнення. Якщо на землі досягти цілей військам РФ не вдасться, до річниці вони можуть знову вдатися до масованих ракетних атак. Так вважають і військові аналітики, і українська влада.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Українські Сили оборони відбивають російські атаки під Бахмутом
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Українські Сили оборони відбивають російські атаки під Бахмутом

Оборонці України продовжують утримувати Бахмут, відбиваючи одну російську атаку за іншою. Запекла кровопролитна битва триває із липня 2022 року, і її уже назвали «бахмутською м’ясорубкою»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG