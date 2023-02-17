Ескалація, наступ чи початок капітуляції: що буде 24 лютого на річницю початку великої війни

Росія концентрує авіацію на летовищах. А хіба цього не було раніше?

«Так, щоби спостерігалось накопичення саме близько до кордонів, це навряд чи варто очікувати. Навпаки, вони розосередили свої літаки, особливо після тої «бавовни», що у нас була в Рязані, Енгельсі, вони намагаються авіацію більше навпаки розосередити вглиб території Росії, щоби у разі якоїсь можливої наступної «бавовни» уникнути більшого ураження цієї авіаційної техніки», – розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Які загрози? Що може бути буде 24 лютого?

Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про загрозу масованих авіаційних атак Росії 24 лютого, чи перед ним.

«Що може зробити Росія, ми розуміємо. Вона атакує нас і використовує будь-які варіанти – авіацію на полі бою, ракетні удари. Мені здається, з точки зору протиповітряної оборони, захисту ми зараз на найкращому рівні за всі часи нашої незалежності», – сказав президент України на спільному із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу в Києві.

Битва за Бахмут

Росія навряд зможе захопити Бахмут до 24 лютого 2023. Так вважають аналітики ISW.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що російські війська мають намір захопити українське місто до річниці повномасштабного вторгнення. Якщо на землі досягти цілей військам РФ не вдасться, до річниці вони можуть знову вдатися до масованих ракетних атак. Так вважають і військові аналітики, і українська влада.

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