Надання танків Україні: Шольц закликає союзників «діяти швидко»

Союзники, які мають ресурси для доставки танків в Україну, повинні діяти швидко, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській конференції з безпеки, додавши, що Берлін надасть велику допомогу, щоб заохотити своїх партнерів.



«Я вважаю це прикладом лідерства, якого кожен має право очікувати від Німеччини, і я прямо пропоную це нашим друзям і партнерам», – сказав Шольц, повідомляє СNN.

Проте Шольц також попередив, що має бути «баланс між наданням найкращої можливої підтримки Україні та уникненням ненавмисної ескалації».

«Я вважаю, що нам слід ретельно зважити всі наслідки наших дій і тісно координувати всі ключові кроки між союзниками», – сказав він. – «Незважаючи на весь тиск щодо вжиття заходів – і це, безсумнівно, існує в цьому ключовому питанні – обережність повинна мати пріоритет над поспішними рішеннями»

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8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні партнери можуть доставити в Україну першу партію танків Leopard 2 упродовж перших трьох або чотирьох місяців 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні на даний час потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам.