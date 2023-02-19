«Ми просто переможемо» – Ненсі Пелосі про підтримку України з боку США у війні з Росією

Американське суспільство підтримує боротьбу України за свободу, і ця позиція залишається незмінною, заявила колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Відповідаючи на запитання під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки щодо американської підтримки України, Пелосі сказала, що більшість американців розуміє, що українці борються за свободу і готові їх у цьому підтримувати.

«Можливо, є ті, хто каже: не хочу витрачати гроші чи те, чи інше, але переважно американський народ прийняв українців у свої домівки. Вони за перемогу», – сказала ексспікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Це послання успіху, налаштування на перемогу. Це про демократію, свободу. Для українського народу і для світу

На її думку, якщо в пресі повідомляють, що є деяке послаблення, то воно не впливає на загальні настрої.

«Це послання успіху, налаштування на перемогу. Преса задає всілякі запитання. Або чому ви це запитуєте? Ми просто переможемо, дитинко. Ми просто витримаємо, доки не переможемо. Це про демократію, свободу, свободу. Для українського народу, але і для світу», – сказала Пелосі.

«Тримати стрій проти Путіна»

Вона додала, що про це на Мюнхенській конференції також чікто сказала віцепрезидентка США Камала Гарріс, що потрібно «тримати стрій проти Путіна».

«Я не боюся того, що є послаблення підтримки народу України», – сказала Пелосі.

Опитування у США

Згідно з новим опитуванням, яке було опубліковано 15 лютого, підтримка України серед американців дещо зменшилася. 48 відсотків стверджують, що вони за надання США зброї Україні, 29 відсотків проти, а 22 відсотки кажуть, що вони ні за, ні проти, мовиться в опитуванні, яке провели спільно агентство Associated Press та Центр дослідження громадської думки NORC.

У травні 2022 року, менш ніж через три місяці війни, 60 відсотків дорослих американців заявили, що вони були за відправку Україні зброї.

Американці приблизно порівну розділилися щодо надсилання державних коштів безпосередньо в Україну: 37 відсотків за, 38 відсотків проти, а 23 відсотки не визначилися.

Згідно з іншим опитуванням, опублікованим соціологічною компанією Gallop 5 лютого, кількість американців, які хочуть, щоб Сполучені Штати підтримали Україну у поверненні її території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту, залишилася стабільною, на рівні 65% дорослого населення.

Водночас 31% продовжують говорити, що вони воліли б, щоб США працювали над швидким припиненням війни, навіть якщо це дозволить Росії зберегти частину українських територій.

Ненсі Пелосі, яка склала повноваження спікерки Палати представників Конгресу з початку нинішнього року, побувала в Україні та на власні очі бачила руйнування, яке принесла російська агресія.

У своєму виступі у Мюнхені вона сказала, що історії українського опору, які вона почула в Києві та в містах поблизу Києва, які перебували в російській окупації, її дуже надихнули. Її надихнули люди, чий дух не зламала жорстокість російських солдатів.

В інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» напередодні візиту до Мюнхена Пелосі запевнила, що рік по тому «Сполучені Штати та наші союзники залишаються повністю відданими боротьбі за демократію в Україні, яка насправді є боротьбою за демократію у всьому світі».