Держсекретар США озвучив втрати російської армії у війні проти України

Втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових, зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції в суботу, 18 лютого.

«Згідно з американськими джерелами, під час війни з Україною було вбито та поранено 200 тисяч росіян», – розповів американський чиновник.

Окрім цього, Блінкен акцентував увагу на тому, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, тому що не хочуть воювати. За 2022 рік тисячі компаній заморозили свій бізнес у РФ, оскільки «побоювалися шкоди репутації».

«Погляньте, що Путін зробив зі своєю країною!», – підкреслив Блінкен, звертаючись до учасників конференції.

Конференція в Мюнхені відбувається напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Водночас, за офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, російські втрати від 24 лютого минулого року вже сягнули близько 142 270 військових убитими.

2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.

Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.

Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.