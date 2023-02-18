Ще понад тисяча російських військових загинула за добу в Україні – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила близько 1010 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 лютого.

Відтак, за даними українського командування, російські втрати від 24 лютого минулого року наразі сягнули близько 142 270 людей.

Штаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

3 303 танки (+5 за останню добу)

6 533 бойові броньовані машини (+13)

2 326 артилерійських систем (+4)

469 реактивних систем залпового вогню (+2)

243 засоби протиповітряної оборони (+2)

298 літаків

287 гелікоптерів

2 016 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+3)

871 крилата ракета

18 кораблів і катерів

5 196 автомобілів і автоцистерн (+9)

223 одиниці спеціальної техніки (+2)

2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.

Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.

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Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.