Російські журналісти заявили про «у п’ять разів більші» втрати військ РФ на війні в лютому

За два тижні лютого кількість загиблих на війні в Україні російських військових зросла у п’ять разів у порівнянні з попередніми місяцями – із відкритих даних було підтверджено смерть 1679 осіб, повідомила Російська служба Бі-Бі-Сі, яка разом із «Медіазоною» і групою волонтерів веде поіменний список загиблих російських військовослужбовців.

Журналісти зауважують, що це найбільший приріст втрат російських військових за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До 17 лютого 2023 року журналістам вдалося підтвердити загибель 14 709 людей. Основна частка втрат припадає на добровольців, найманців ПВК «Вагнер» (включаючи в’язнів) і мобілізованих. Разом вони становлять 25% від загальної кількості підтверджених втрат.

Журналісти наголошують, що спираються лише на підтверджені повідомлення про загибель військових, тому реальний рівень втрат може бути вищим – щонайменше удвічі. За найбільш консервативною оцінкою, під час повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити понад 29 500 людей загиблими, вважають журналісти.

Виданням стало відомо про смерть 1121 мобілізованого росіянина. 40% із них загинули в період з 1 січня. Журналісти також зазначають, що включили до списку лише підтверджені випадки загибелі мобілізованих, статус яких підтверджений.

Відомо про 50 мобілізованих, які померли на території Росії, перебуваючи в пунктах збору або у військових частинах, вони померли через проблеми зі здоров’ям або через ненадання медичної допомоги. Щонайменше вісім людей вчинили самогубство, шестеро – померли через нещасні випадки. Щонайменше 1071 мобілізований загинув, перебуваючи в зоні бойових дій.

Серед загиблих мобілізованих найбільше вихідців із Свердловської, Челябінської областей і Краснодарського краю.

Економічно неблагополучні регіони Росії загалом продовжують лідирувати за кількістю втрат. Відомо про 425 загиблих із Бурятії, 463 загиблих із Башкортостану та 425 загиблих із Дагестану. Для порівняння: відомо про 98 загиблих із Москви, хоча жителі столиці Росії становлять майже 9% населення цієї країни.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 1732 офіцерів. Як пишуть ЗМІ, найчастіше гинуть молодші офіцери, які проводять більше часу з особовим складом, навчають новачків й ухвалюють рішення на полі бою. Близько 3000 загиблих – це «елітні фахівці»: солдати й офіцери загонів спецназу, морські піхотинці та військові пілоти. Від початку вторгнення Росія втратила щонайменше 120 військових льотчиків.

Мобілізацію до російської армії було оголошено у вересні 2022 року. В армію планувалося відправити 300 тисяч людей. Мобілізовані неодноразово скаржилися на відсутність навчання, спорядження і некомпетентність командування.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що можливі втрати Росії на війні проти України можуть сягати 200 тисяч осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, російські втрати від 24 лютого минулого року сягнули близько 141 260 людей. Російська армія за минулу добу втратила близько 800 військових.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.