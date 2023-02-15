«До 80% особового складу» – Маляр заявила про значні втрати в деяких підрозділах РФ

Втрати у деяких підрозділах російських військ, які ведуть наступ на сході України, є значними і сягають 80% особового складу, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена. Так, нашим важко. Ви самі бачите, яку війну веде РФ. Але наші бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей і завдають дуже серйозних втрат. Зокрема, в деяких штурмових загонах ПВК «Вагнер» і підрозділах 2 АК (так називають себе формування російських гібридних сил на окупованих частинах Луганщини – ред.) втрати становлять до 80% особового складу», – написала Маляр у телеграмі 15 лютого.

За її словами, евакуація загиблих і поранених загарбників «обмежена або не здійснюється взагалі», а серед особового складу російських військ на окупованій території України відзначається «суттєве зниження рівня довіри» до рішень командування щодо ведення бойових дій.

«Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їхні командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих «загонів смертників» – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат», – написала Маляр.

За словами заступниці міністра, зокрема, навчальний центр на території Ростовської області Росії щотижнево відправляє близько 500 «поспіхом навчених мобілізованих», більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби.

«Потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль «загонів смертників–, вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази», – додала Маляр.

Росія дані про своїх втрати у війні проти України останнім часом не коментує. Міноборони Росії востаннє називало офіційне число втрат 21 вересня у день оголошення мобілізації. Тоді стверджувалося, що в Україні було вбито близько 5 тисяч російських військових.

Генштаб Збройних сил України стверджує, що вбито було вже понад 139 тисяч російських військових. Західні розвідки говорять про схожу кількість, проте включають сюди і поранених.

Досліджуючи відкриті дані, Бі-Бі-Сі і «Медіазона» на 12 лютого встановили імена 14 093 російських військових, загиблих в Україні. Серед них – понад тисяча мобілізованих. Реальне число вбитих може бути значно більшим. Журналісти зазначають, що з моменту публікації попереднього зведення 27 січня до списку додалося 1555 загиблих – це найбільший приріст за весь час повномасштабної війни.