Зеленський розповів про «вкрай тяжку» ситуацію на передовій

Ситуація на передовій, особливо на Донеччині й Луганщині, залишається вкрай тяжкою, заявив під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський.

«Це буквально бої за кожен метр української землі. Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці й інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні», – наголосив голова держави.

За його словами, саме там зараз відбувається «безпрецедентне знищення російського потенціалу».

«Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України. Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за Україну! Робимо все для того, щоб дати нашим воїнам більше зброї, більш далекобійну зброю й більшу потужність для наступу, що готуємо», – сказав Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов днями заявив, що очікування російської армії щодо здійснення великого наступу на війні в Україні не справджуються. Хоча, за його словами, і без оголошення, цей наступ вже триває.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», додали у ГУР.