Британська розвідка оцінює втрати РФ на війні до 200 тисяч осіб

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки вказує, що можливі втрати РФ на війні проти України можуть сягати 200 тисяч осіб.

Міністерство оборони Росії та сили приватних військових підрядників (ПВК), ймовірно, зазнали втрат від 175 до 200 000 осіб з початку вторгнення в Україну. Ймовірно, це приблизно 40-60 000 убитих. З вересня 2022 року, коли була введена «часткова мобілізація», кількість втрат у росіян значно зросла. За сучасними стандартами, ці цифри свідчать про високе співвідношення загиблих особового складу та поранених. Майже напевно це пов’язано з надзвичайно низьким медичним забезпеченням більшості сил. Артилерія майже напевно завдала більшості втрат Росії», – йдеться в щоденному огляді.

Повідомляється, що з урахуванням того, що сили ПВК «Вагнер» залучили велику кількість в’язнів, ймовірно, кількість їхніх втрат досягає 50%.

За даними Генштабу ЗСУ, російські втрати від 24 лютого минулого року сягнули близько 141 260 людей. Російська армія за минулу добу втратила близько 800 військових.

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Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.