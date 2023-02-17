Російська армія за добу втратила 800 осіб убитими – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила близько 800 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 17 лютого.

Відтак, за даними українського командування, російські втрати від 24 лютого минулого року наразі сягнули близько 141 260 людей.

Штаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

3 298 танків (+2 за останню добу)

6 520 бойових броньованих машин (+3)

2 322 артилерійські системи (+16)

467 реактивних систем залпового вогню (+1)

241 засіб протиповітряної оборони (+2)

298 літаків

287 гелікоптерів

2 013 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1)

871 крилата ракета (+14)

18 кораблів і катерів

5 187 автомобілів і автоцистерн (+20)

221 одиниця спеціальної техніки (+2)

2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.

Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.

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Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.