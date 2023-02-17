Спікер Палати представників США не підтримує резолюцію про «втому від України»

Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті заявив CNN, що виступає проти поданого його однопартійцем Меттом Ґетцем проєкту резолюції, в якому йдеться про бажання припинити військову та фінансову допомогу Україні.

«Ні, я підтримую Україну», – відповів Маккарті на запитання, чи підтримує він зусилля Ґетца.

«Однак я не підтримую «чистий чек». Ми витратили тут 100 мільярдів доларів, ми хочемо виграти. Я думаю, що дії, які вжив президент Байден, трохи запізнилися», – вважає спікер Палати представників США.

Минулого член Палати представників від штату Флорида Метт Ґетц презентував проєкт резолюції «Втома від України». У документі міститься вимога припинити допомогу Києву, а влада США, згідно з вимогами проєкту, має вимагати від усіх учасників бойових дій «негайно досягти мирної угоди».