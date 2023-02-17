Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Спікер Палати представників США не підтримує резолюцію про «втому від України»

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті

Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті заявив CNN, що виступає проти поданого його однопартійцем Меттом Ґетцем проєкту резолюції, в якому йдеться про бажання припинити військову та фінансову допомогу Україні.

«Ні, я підтримую Україну», – відповів Маккарті на запитання, чи підтримує він зусилля Ґетца.

«Однак я не підтримую «чистий чек». Ми витратили тут 100 мільярдів доларів, ми хочемо виграти. Я думаю, що дії, які вжив президент Байден, трохи запізнилися», – вважає спікер Палати представників США.

Минулого член Палати представників від штату Флорида Метт Ґетц презентував проєкт резолюції «Втома від України». У документі міститься вимога припинити допомогу Києву, а влада США, згідно з вимогами проєкту, має вимагати від усіх учасників бойових дій «негайно досягти мирної угоди».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG