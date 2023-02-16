США готують «новий великий пакет» санкцій проти Росії – Нуланд

До річниці російського вторгнення – 24 лютого – США готують «новий великий пакет» санкцій проти Росії, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

«Десь близько до 24 лютого ви побачите великий новий пакет санкцій як з боку США, так і всіх наших партнерів по «Групі семи». Цей пакет поглибить і розширить санкції в певних категоріях, які вже були задіяні. Зокрема, санкції будуть стосуватись обмеження потоку технологій до російської оборонної промисловості, хайтек обладнання тощо. Санкції будуть і проти окремих персон, які допомагають вести цю війну і підтримують її», – сказала вона під час телефонного брифінгу для журналістів.

За її словами, нові обмеження також будуть спрямовані проти обходу вже діючих санкцій.

«Ми бачимо, що росіяни стають досить розумними, імпортуючи персональні комп’ютери і холодильники з третіх країн, а часом і з наших країн, і потім з цього обладнання вони виймають чіпи (напівпровідники) і використовують їх для своєї воєнної машини. Ми вдаримо по цих ухилянтах як в наших країнах, так і в третіх країнах. Ми також розширюємо санкції проти банківського сектору, посилимо експортний контроль для запобігання незаконній торгівлі», – зазначила заступниця держсекретаря США.

Нуланд обіцяє, що майбутні санкції будуть спрямовані проти країн, які допомагають Москві уникати санкцій.

«Ми вдаримо по секторах та країнах, які допомагають Росії уникати санкцій. Ми відверто говоримо про нашу стурбованість щодо Ірану, Північної Кореї, Китаю, але також й інших країн... І наступний пакет санкцій від нас та партнерів по «Групі семи» буде дуже й дуже сконцентрований на цьому», – додала вона.

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Також Євросоюз має намір ухвалити десятий пакет санкцій наступного тижня – напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Як повідомляла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у десятому пакеті санкцій проти РФ пропонується, зокрема, запровадити експортний контроль щодо 47 компонентів для електроніки, які можна використовувати в системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети та гелікоптери.

За даними видання Politico, до десятого пакету санкцій Євросоюзу можуть включити чотири російські банки, у тому числі «Альфа-банк», і близько 130 фізичних та юридичних осіб, серед яких військові, чиновники та журналісти російських державних ЗМІ.