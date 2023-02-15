Боррель пропонує ЄС запровадити санкції проти майже 100 осіб за їхню роль у «підриві суверенітету» України

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пропонує ЄС запровадити додаткові санкції проти людей та компаній, причетних до агресії проти України – про це він заявив у своєму виступі з нагоди презентації 10-го пакету санкції.

Боррель вказав на те, що російська повномасштабна агресія проти України почалася майже рік тому.

«До сьогодні Путін посилює цю незаконну агресію, використовуючи як зброю зиму, їжу та голод. Росія продовжує показувати своє нелюдське обличчя брутальним ракетним терором проти цивільних об’єктів», – заявив представник ЄС.

Він зазначив, що 10-й пакет санкцій буде спрямований проти «тих, хто допомагає в продовженні цієї брутальної війни».

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«Крім того, я передаю Раді (ЄС – ред.) список пропозицій санкцій проти майже 100 додаткових осіб та компаній за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України», – сказав Боррель.

За його словами, до списку входять відповідальні за військові дії, політичні рішення, пропаганду та дезінформацію.

«Ми маємо на меті вразити тих, хто причетний до нелюдських викрадень, депортацій та примусового усиновлення українських дітей у Росії, а також тих, хто уможливлює розкрадання українських ресурсів. Ми зову вдаримо по російському військовому та оборонному секторах, причетних до них організаціях та відповідальних за розробку дронів, які б’ють по цивільних і цивільній інфраструктурі», – додав він.

Голова зовнішньополітичної служби ЄС додав, що ці санкції не будуть обмежені Росією, але також передбачатимуть заборону на експорт для кількох іранських компаній, які займаються виробництвом і продажем безпілотників. За словами Борреля, докази такої діяльності були представлені на зустрічі міністрів НАТО напередодні.

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«Відтак ми пропонуємо запровадити санкції проти більшої кількості тих, хто ухвалює рішення, високопоставлених урядовців і парламентарів», – сказав Боррель.

Він також запропонував країнам блоку поширити санкції на підконтрольних Росії очільників і так званих «суддів» окупаційних адміністрацій в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України. Також санкції мають торкнутися медіа-організацій, які «забруднюють публічний простір дезінформацією і зловмисними наративами».

Голова дипломатичної служби ЄС висловив намір «продовжувати тиск на Росію, доки Україна не буде вільною від брутальної російської агресії».

Євросоюз має намір ухвалити десятий пакет санкцій наступного тижня, напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.