Єврокомісія: Україна стала на крок ближчою до зони роумінгу ЄС

Україна 14 лютого стала на крок ближчою до зони безкоштовного роумінгу в ЄС, Європейська комісія ухвалила пропозицію включити зону вільного телефонного роумінгу до Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, повідомила пресслужба ЄК.

Після реалізації цього рішення українцям більше не доведеться сплачувати додаткових зборів за користування мобільними телефонами під час подорожей в ЄС, а мандрівники з Євросоюзу отримають такі ж права під час відвідування України, йдеться в повідомленні.

Як зауважили в Єврокомісії, тепер цю пропозицію розгляне Рада Європейського союзу.

«Швидкість інтеграції України у внутрішній ринок роумінгу ЄС залежатиме від темпів наближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні», – йдеться в повідомленні.

На даний час телекомунікаційні оператори ЄС та України пропонують доступні або безкоштовні дзвінки між ЄС і Україною на добровільній основі, додали в Єврокомісії.

У вересні минулого року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу Європейського союзу.

Програма Євросоюзу «Roam like home» – впроваджена у 2017 році, включає в себе навіть Ісландію, Ліхтенштейн і Норвегію, які не входять у ЄС. Програма забезпечує громадян, які подорожують країнами ЄС, мобільним зв’язком без додаткових витрат на роумінг.