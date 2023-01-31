Приєднання України до зони роумінгу ЄС. Необхідне законодавство можуть ухвалити цього року – журналіст

У Євросоюзі заявляти, що законодавство, яке дозволить Україні стати частиною зони без мобільного роумінгу в ЄС, можуть ухвалити цього року. Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк з посиланням на високопосадовця.



«Високопосадовець ЄС каже, що законодавство, яке дозволить Україні стати частиною зони без мобільного роумінгу в ЄС, може бути ухвалене вже цього року», – написав він у твіттері.

У вересні минулого року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу Європейського союзу.

Програма Євросоюзу «Roam like home» («Подорожуй як вдома») – впроваджена у 2017 році, включає в себе навіть Ісландію, Ліхтенштейн і Норвегію, які не входять у ЄС. Програма забезпечує громадян, які подорожують країнами ЄС, мобільним зв’язком без додаткових витрат на роумінг.