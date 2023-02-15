Україна закликає FATF внести Росію до «чорного списку»

Україна закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) виключити Росію зі списку країн-членів FATF та внести її до «чорного списку» як юрисдикцію з високим рівнем ризику, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Росія сьогодні є однією з найбільших загроз глобальній фінансовій безпеці: вона займається відмиванням грошей, ухилянням від санкцій, використовує фінансову та банківську системи для фінансування тероризму в усьому світі та сприяє розповсюдженню зброї масового знищення серед держав, внесених до «чорного списку» FATF. FATF очолює глобальну боротьбу з відмиванням грошей, тероризмом та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Дії Росії є порушенням стандартів FATF і повинні бути негайно розглянуті організацією», – наголошує Мінфін.

У відомстві кажуть, що внесення РФ до «чорного списку» вимагатиме від усіх країн світу, включаючи країни-члени FATF, «застосовувати посилену належну обачність та впроваджувати контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від постійних ризиків, які створює Росія».

Раніше FATF застосувала деякі обмеження на членство Росії в організації, позбавивши її лідерських ролей та заборонивши участь у поточних та майбутніх проєктних групах.

«Однак триваючі атаки Росії на світову фінансову систему є явним порушенням міжнародних норм і вимагають більш рішучої реакції. Як мінімум, Росія повинна бути виключена зі списку країн-членів FATF», – йдеться в повідомленні.

Міжнародна групу з протидії відмиванню брудних грошей наразі не реагувала на заклик Києва.

Пленарне засідання та зустрічі робочих груп FATF відбудуться в Парижі 20-24 лютого.