Нова Зеландія запровадила санкції проти Ірану у відповідь на постачання дронів РФ

У середу Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти восьми іранських фізичних та юридичних осіб через постачання безпілотників Росії та осіб, відповідальних за насильницьку відповідь на нещодавні протести в Ірані.

Під нові санкції, зокрема, потрапили керівник відділу постачання, досліджень і промисловості Міністерства оборони Ірану та логістики збройних сил, командувач ВПС Ірану та компанії, відповідальні за виробництво безпілотників, заявила міністр закордонних справ країни Наная Магута.

Факт запровадження санкцій підтвердив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак, і висловив подяку.

Сама ж Магута у своїй заяві зазначила, що «Нова Зеландія засуджує фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну».

За її словами, постачання Іраном безпілотників Росії загрожує суверенітету та територіальній цілісності України. Також, як наголосила Магута, безпілотники атакують цивільне населення та життєво важливу інфраструктуру.

МЗС Нової Зеландії у грудні також повідомляло, що офіційний Веллінгтон запровадив санкції проти більше ніж 1 200 російських та білоруських громадян і компаній через війну проти України.