Голова Пентагону підтвердив готовність США захищати країни Балтії

Міністр оборони США Ллойд Остін 16 лютого на пресконференції в Таллінні за підсумками зустрічі з міністром оборони Естонії заявив, що США готові захищати країни Балтії – Латвію, Литву й Естонію – якщо знадобиться, і збережуть свою військову присутність у регіоні.

«Я хочу сьогодні дуже чітко заявити естонському народу. США залишаються непохитно відданими свободі й суверенітету наших балтійських союзників», – наголосив голова Пентагону, якого цитує пресслужба Міністерства оборони США.

Зі свого боку, міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що його країна «працює над тим, щоб запобігти нападу на неї, якщо Росія не буде зупинена в Україні», повідомляє агентство Reuters.

Естонський міністр назвав «стримування» ключовим словом. Він висловив сподівання, що у липні цього року на саміті НАТО у Вільнюсі будуть затверджені нові регіональні плани оборони.

Від 2019 року США розміщують у Литві близько 500 військовослужбовців, а у грудні оголосили про розміщення в Естонії взводу ракетних систем HIMARS та піхотної роти. З 2017 року НАТО розмістив по три багатонаціональні батальйони в кожній із балтійських держав. Це було зроблено для постійної присутності військ на ротаційній основі та швидкого реагування у разі вторгнення Росії на територію НАТО.

У жовтні 2022 року Німеччина заявила, що бере на себе зобов’язання надати підкріплення протягом 10 днів у разі загрози вторгнення, повідомляло раніше агентство Reuters.

Виступаючи в естонській столиці, Остін підтвердив, що США нададуть Україні військову техніку. Він очікує, що Росія надалі зазнає значних втрат.

Після останньої зустрічі у форматі «Рамштайн», у якій 14 лютого взяли участь 54 держави-партнери, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін сказав, що союзники працюють над тим, щоб завезти в Україну необхідне озброєння якнайшвидше й інтегрувати його, щоб забезпечити належний захист України.

«Очікуємо побачити наступ України навесні. Ми працюємо над тим, щоб Україна мала достатньо зброї», – сказав міністр оборони США.