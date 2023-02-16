Україні треба давати зброю, бо поразка Росії в інтересах Заходу: слухання у Сенаті США

Війна в Україні стала можливою через те, що Захід не поставився серйозно до порушення Росією світового порядку, встановленого після Другої світової війни, який спирався на недоторканність кордонів, вважають американські експерти, які виступали в Сенаті США. Їхні аргументи зібрав «Голос Америки».

Сполучені Штати, на їхню думку, повинні допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність та завдати поразки Росії. Також Америка має взяти участь у створенні нового глобального безпекового механізму, який попередить війни, подібні до тієї, яка відбувається на території України в результаті російської агресії, вважають експерти, які 15 лютого виступали перед американськими сенаторами.

Підтримувати Україну в інтересах США

Засідання Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів відбувалося на тлі зростаючих сумнівів щодо того, чи потрібно далі підтримувати Україну в її намаганні звільнити всю свою територію, чи намагатися знайти компроміс з Кремлем за столом переговорів.

Також у США, особливо у правих політичних колах, постійно лунають побоювання, що в конфлікті може дійти до ескалації і США можуть бути втягнуті у глобальний конфлікт через Україну.

Пояснюючи, чому Америка мусила підтримати Україну в її обороні проти Росії, Фіона Гілл, колишня чиновниця Ради національної безпеки США в адміністрації президента Дональда Трампа, сказала, що «вже втретє США мусять втрутитися у конфлікт у Європі за останнє століття, тому що агресія Росії проти України порушила міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни», і зараз відбувається зміна глобальної безпекової системи.

«Жоден із механізмів і практик Сполучених Штатів і Європи, створених для збереження миру після Другої світової війни та під час Холодної війни не мав значного успіху в тому, щоб не допустити захоплення Росією Криму в 2014 році, чи намагання захопити Київ та решту територій України у 2022 році», – сказала Гілл, яка зараз є старшим науковим співробітником інституту Брукінгс.

На її думку, нинішня проблема в Європі полягає в необхідності «розробити більш довговічну систему регіональної безпеки, яка б стримала захоплення Росією територій в Україні, була сприйнята усіма європейцями та створила прецедент для активізації найбільшої низки міжнародних угод».

«Нам потрібно знайти формулу, яка не буде повністю залежати від військової та економічної потужності Сполучених Штатів або їхнього політичного керівництва, щоб забезпечити довгостроковий успіх», – сказала Фіона Гілл.

Мета – стримати Путіна

Роджер Захайм, директор Президентського фонду та інституту Рональда Рейгана, некомерційної дослідницького організації у Вашингтоні, наголосив на слуханнях, що надання допомоги Україні не веде до ескалації.

Підтримка Заходу зменшила військові цілі Путіна

«Протягом року, що минув, ми зрозуміли, що підтримка України військовим потенціалом, необхідним для захисту її суверенної території, не призводить до ескалації чи поширення.

Натомість підтримка Заходу допомогла змінити поле бою, завдавши серйозної шкоди військовому потенціалу Росії та зменшивши – на даний момент – військові цілі Путіна. У майбутньому наша підтримка України танками, безпілотниками, літаками чи ракетами має бути спрямована на реалізацію контрнаступальної стратегії, яка зведе нанівець здобутки Росії та відновлює Україну»

Для того, щоб не лише підтримати Україну, але і зміцнити власну обороноздатність, США повинні збільшити оборонний бюджет до 5% ВВП.

Відповідаючи на запитання сенаторів під час слухань, Захайм сказав, що в інтересах США є швидка поразка Росії в Україні.

«Ми повинні перестати вимірювати наші зусилля у кількості надісланої зброї, а почати думати в стратегічному вимірі – які є наші цілі, – сказав Захайм. – Наша мета – стримати Путіна, бо досі його агресія не зустрічала опору – в Криму в 2014 році, чи в 2008 році в Грузії. Вперше зараз в Україні він зустрів опір, і ми маємо підтримати його до самого кінця».

Фіона Гілл сказала, що якщо не зупинити путінську Росію зараз в Україні, ескалація відбудеться – Росія буде загрожувати незалежності та територіальній цілісності інших країн, які вона вважає своїм «близьким зарубіжжям»: Молдови, Грузії, Казахстану.

Якщо Путін виграє – атаку розпочне Китай

Також, на думку Гілл, за війною в Україні уважно стежить Китай, який непрямо підтримує Росію, і зацікавлений у тому, щоб ця війна тривала якнайдовше, виснажувала ресурси Заходу, і щоб Україна, а разом з нею демократичний світ, не виграли у ній.

Експертка з Китаю Бонні Лін додала, що, проектуючи досвід Росії на свої плани щодо захоплення Тайваню, Китай прораховує, як довго США зможуть протистояти, захищаючи Тайвань. І, за підрахунками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), у якому Лін є старшою науковою співробітницею з питань безпеки в Азії, запаси боєприпасів США у такому конфлікті буде вичерпано протягом двох тижнів. Це, на її думку, означає, що вже зараз потрібно подбати про збільшення виробництва зброї.

Члени Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів 15 лютого закликали адміністрацію Байдена пришвидшити допомогу Україні як частину зусиль із забезпечення глобальної безпеки, а також подбати про збільшення фінансування на армію США.