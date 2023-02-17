США не заперечують проти ударів України по військових обʼєктах РФ у Криму – Нуланд

США вважають Крим територією України, перетвореною Росією на величезну військову базу, та не заперечують проти рішень української сторони щодо завдавання ударів по російських військових об’єктах на півострові. Про це, як повідомляє «Укрінформ», 16 лютого під час онлайн-дискусії Фонду Карнегі заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

«Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення ухвалять щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо: Крим – це Україна», – зауважила Нуланд.

Вона нагадала, що російська влада одразу після окупації півострова вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших людей, які не погоджувалися з окупацією. Крім того, Росія перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту територію України.

Тож, за її словами, військові бази Росії в Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ. Нуланд зауважила, що Україна не матиме безпеки, якщо Крим не буде щонайменше демілітаризованим.

Раніше цього тижня видання The Washington Post написало: американська розвідка дійшла висновку, що Україна не зможе повернути анексований Росією Крим. Українській армії поки що не під силу звільнення добре укріпленого Кримського півострова, вважають американські спецслужби.

Київ же заявляє, що його метою є звільнення всіх українських земель – у міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто, включаючи анексований Крим.

В адміністрації Байдена вважають, що зараз необхідно зробити все, щоб Україна найближчим часом зуміла відвоювати якнайбільше території, перш ніж розпочати переговори з Росією, пише The Washington Post.