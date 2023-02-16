Politico: Блінкен побоюється реакції Путіна на наступ на Крим

Імовірна спроба України воєнним шляхом звільнити анексований Росією Крим може стати «червоною лінією» для російського президента Володимира Путіна і призвести до ще потужніших, ніж зараз, ударів по Україні. Таку думку, як стверджують джерела видання Politico, висловив держсекретар США Ентоні Блінкен під час відеоконференції з групою експертів.

Як пише Politico, один із учасників непублічної бесіди запитав держсекретаря, чи мають намір США активно допомагати Україні в кампанії з метою повернення Криму. Держсекретар, за повідомленням, відповів, що США не підштовхують Україну до наступу на Крим і зосереджені на наданні їй допомоги в боях на сході країни. Водночас Блінкен наголосив, що лише влада України сама має вирішувати, чи наступати на Крим.

Як зазначають деякі учасники бесіди, опитані Politico, склалося враження, що сам Блінкен зараз не вважає такий наступ розумним. Інші, однак, зазначили, що держсекретар швидше мав на увазі, що рішення про нього має ухвалювати не Вашингтон.

Раніше американські засоби інформації цитували неназваних представників Пентагону, які заявили, що США мають сумнів у спроможності України відвоювати Крим найближчим часом. Голова обʼєднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі говорив, що звільнити військовим шляхом усю територію України буде «дуже важко», хоч і не неможливо.

Офіційно Блінкен публікацію Politico не коментував.

Частина російських представників раніше заявляла, що в разі наступу України на Крим Москва може вдатися до жорстких заходів, натяками йшлося і про можливість застосування ядерної зброї.

Україна, як і майже всі країни світу, не визнала анексію Криму в 2014 році, проте до початку російського широкомасштабного вторгнення у 2022 році влада країни говорила про прагнення повернути півострів мирним шляхом. Тепер у Києві заявляють про готовність звільнити його силою зброї.