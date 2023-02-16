Верещук закликала евакуюватися 6 тисяч цивільних, які ще залишаються в Бахмуті

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що в Бахмуті на Донеччині, де тривають важкі бої, досі залишаються шість тисяч цивільних жителів. Вона закликала їх евакуюватися.

«Бахмут. Лише за сьогодні там загинули п’ятеро цивільних, дев’ять – поранені. В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах… Звертаюся до цивільних, які досі перебувають у Бахмуті: якщо ви є адекватними, законослухняними та патріотичними громадянами, ви маєте негайно евакуюватися», – написала Верещук у телеграмі.

За її словами, перебуваючи в місті, цивільні жителі наражають на небезпеку себе і своїх близьких, особливо дітей, а також створюють «додаткові проблеми і ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери)».

«По-третє, ви заважаєте нормально працювати в місті нашим силам оборони й безпеки. Позаяк вони змушені постійно зважати на вашу безпеку. Тому вкотре закликаю вас негайно евакуюватись. Як це зробити та куди звертатися, ви добре знаєте», – наголосила вона.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.