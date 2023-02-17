Макрон: Росія створює «дисбаланс і несправедливість» не лише в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявляє, що Росія створює «дисбаланс і несправедливість» не лише в Україні.



«Росія є державою, яка створює дисбаланс і несправедливість не лише в Україні, не лише на Кавказі, не лише в Африці, використовуючи сили «Групи Вагнера». Ми вже бачили це впродовж декількох років. Ми бачимо, як Росія продовжує вести цю лінію. Я говорив з Путіним десь рік тому і я вірив в те, що «Група Вагнера» йому не належить. Але зараз вона вже увійшли в російську армію. Фактично зараз є тим інструментом, який Росія використовує скрізь. Ця група чинить злочини», – сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, стосовно війни проти України Росія також намагалася створити сум'яття і діяти так, ніби ця війна є виправданою, але це не спрацювало.

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«ПВК Вагнера» не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте її бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у війні Росії в Україні. ПВК вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Їхніх бійців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.