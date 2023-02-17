Білий дім: втрати ПВК «Вагнер» в Україні складають понад 30 тисяч осіб

Російська ПВК «Вагнер» втратила у війні проти України 30 тисяч осіб убитими і пораненими, повідомив 17 лютого із посиланням на дані розвідки США Білий дім.

За оцінками США, 90% бійців групи «Вагнер», убиті в Україні від грудня, були завербованими в’язнями, повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Раніше сьогодні про те, що за два тижні лютого кількість загиблих на війні в Україні російських військових зросла у п’ять разів у порівнянні з попередніми місяцями, повідомила Російська служба Бі-Бі-Сі, яка разом із «Медіазоною» і групою волонтерів веде поіменний список загиблих російських військовослужбовців.

Журналісти зауважують, що це найбільший приріст втрат російських військових за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До 17 лютого 2023 року журналістам із відкритих джерел вдалося підтвердити загибель 14 709 людей. Основна частка втрат припадає на добровольців, найманців ПВК «Вагнер» (включаючи в’язнів) і мобілізованих. Разом вони становлять 25% від загальної кількості підтверджених втрат.

Журналісти наголошують, що спираються лише на підтверджені повідомлення про загибель військових, тому реальний рівень втрат може бути значно вищим.

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки вранці 17 лютого заявило, що можливі втрати Росії на війні проти України можуть сягати 200 тисяч осіб, зокрема, йдеться про приблизно 40-60 тисяч убитих.

За даними Генштабу ЗСУ, російські втрати від 24 лютого минулого року станом на 17 лютого сягнули близько 141 260 людей. Російська армія за минулу добу втратила близько 800 військових.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

ПВК «Вагнер» – неофіційний російський збройний підрозділ, який не належить до Міноборони Росії чи інших державних структур. «Вагнерівці» відомі участю в наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

З весни 2022 року у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що ПВК «Вагнер» вербує та відправляє на війну російських в’язнів в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена. Вербуванням займався особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав колонії у різних областях країни.

Наразі бійці ПВК «Вагнер», за численними повідомленнями російських ЗМІ та самої організації, беруть участь у боях під Бахмутом, де несуть численні втрати. Це одна з найнапруженіших ділянок фронту.