Росія: завербованих на війну вʼязнів помилували указами Путіна

Увʼязнених, яких завербували до угруповання «приватна військова компанія Вагнера» для участі у війні в Україні, звільнили від відбування покарання на підставі неопублікованих указів Володимира Путіна про помилування. Про це розповів журналіст Андрій Захаров, який одержав цю інформацію з бази Федерального інтегрованого банку даних МВС Росії (ІБД-Ф).

У системі ІБД-Ф зберігаються дані про те, за якими статтями було засуджено людину, дати початку відбування покарання та його закінчення, а також причини звільнення. Захаров уточнив, що інформацію з бази отримав від людини, яка має доступ до неї.

За словами журналіста, він помітив двох увʼязнених на відео із засновником та спонсором угруповання, близьким до Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним. Завдяки ІБД-Ф Захаров зʼясував, що один із них засуджений за вбивство, а інший ­– за розбійний напад. В обох у базі (скріншоти є в телеграм-каналі Захарова) стоїть позначка «Звільнено від подальшого відбування покарання на підставі указу президента «Про помилування» від 6 липня 2022 року.

При цьому на порталах з відкритим доступом цього документа немає, а найближчі до нього за датою публікації укази Путіна викладено 5 та 8 липня. За підрахунками Захарова, згідно з номерами документів, є ще пʼять неопублікованих.

З весни 2022 року у засобах зʼявлялася інформація, що угруповання «Вагнера» вербує увʼязнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Однак про те, як це оформляється юридично, не повідомлялося.

Раніше член Ради з прав людини за президента Росії Єва Меркачова розповідала, що формально увʼязнених звільняють ще до того, як їх вивозять із колоній для участі у бойових діях. Натомість Євген Пригожин раніше говорив, що засуджені були помилувані вже на фронті.

На початку січня 2023 року Пригожин повідомив, що перша група російських увʼязнених, близько 20 осіб, завербованих «вагнерівцями» для участі у війні в Україні, завершила піврічний контракт. За його словами, з них зняли всі судимості.

Наприкінці січня в Кремлі заявили, що укази президента Росії про помилування увʼязнених, завербованих для участі у війні в Україні, засекречені, але «вся процедура помилування здійснюється у суворій відповідності до російського законодавства».