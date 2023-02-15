Під Луганськом знайшли поховання, можливо, «вагнерівців»

На цвинтарі неподалік окупованого Луганська місцеві жителі виявили 42 свіжі могили з похованими там чоловіками, які можуть бути бойовиками, завербованими ПВК «Вагнер», що воювали проти України, пише російська служба Бі-Бі-Сі.

Журналісти у відкритих джерелах знайшли згадки про 37 чоловіків, дані яких збігаються з написами на могильних табличках поблизу Луганська. 35 із них були росіянами, один – громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані.

На сайтах російських судів викладені судові вироки щодо 20 осіб, які є повними тезками похованих у Луганську, пише Бі-Бі-Сі. Усі вони мали зараз відбувати покарання у місцях позбавлення волі в Росії.

Могили виявили на початку лютого. За словами місцевих жителів, їх ніхто не відвідував. Вони розмістили фотографії надгробних табличок у групах пошуку зниклих безвісти в інтернеті. Після цього їм відповіли дев’ять родичів людей з такими ж іменами та прізвищами. Вони повідомили, що їхні близькі перебували у російських в’язницях, і що від них давно не надходило звісток.

Деякі родичі підтвердили, що їхні близькі, перебуваючи у колоніях, уклали контракти з ПВК «Вагнер» і вирушили воювати до України.

За їхніми словами, ні ПВК, ні представники Міноборони чи Федеральної служби з виконання покарань Росії не зв’язувалися з ними і не повідомляли про загибель їхніх рідних.

ПВК «Вагнер» – неофіційний російський збройний підрозділ, який не належить до Міноборони Росії чи інших державних структур. «Вагнерівці» відомі участю в наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

З весни 2022 року у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що «ПВК Вагнер» вербує та відправляє на війну російських в’язнів в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена. Вербуванням займався особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав колонії у різних областях країни.

Наразі бійці ПВК «Вагнер», за численними повідомленнями російських ЗМІ та самої організації, беруть участь у боях під Бахмутом, де несуть численні втрати. Це одна з найнапруженіших ділянок фронту.