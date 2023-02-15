США: група сенаторів хоче визнати російську «ПВК Вагнера» терористичною організацією

Група сенаторів-демократів і республіканців заявила, що вони знову спробують схвалити закон, який вимагатиме від Держдепартаменту визнати російську «ПВК Вагнера» іноземною терористичною організацією.

Як повідомляє агенція Reuters, сенатори на чолі з демократом Беном Кардіном і республіканцем Роджером Вікером заявили, що вони знову подали Закон про притягнення до відповідальності російських найманців (HARM), який був представлений, але не схвалений.

Кардін і Вікер є співголовами Гельсінської комісії США, урядового агентства, яке захищає права людини.

26 січня Міністерство фінансів США визнало ПВК «Вагнера», яка бере активну участь у війні в Україні, транснаціональною злочинною організацією та застосувало низку санкцій. У своїй заяві Мінфін зазначив, що «група Вагнера також втрутилася та дестабілізувала країни в Африці, здійснюючи широкомасштабні порушення прав людини та вимагаючи природні ресурси у їхніх людей».

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Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.