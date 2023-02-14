У війні проти України загинули три російські «кримінальні авторитети» – Bellingcat

На війні Росії проти України загинули три російські «кримінальні авторитети», які були засуджені в РФ на тривалі терміни за створення організованих злочинних угруповань і вбивства, але минулого року були завербовані в колоніях до лав ПВК «Вагнер», йдеться в матеріалі розслідувачів Bellingcat.

Йдеться про 59-річного Сергія Максименка і 55-річних Андрія Бережних й Ігоря Куска.

За даними Bellingcat, Максименко у 1997 році очолив у російському місті Пенза злочинне угруповання під назвою «Олімпія», яке займалося організацією проституції, рекетом і вбивствами бізнесменів. Пізніше його заарештували і засудили до 25 років позбавлення волі. Свій термін він відбував у Мордовії, звідки поїхав на війну. Загинув Максименко у грудні минулого року.

Бережних також відбував 25-річний тюремний термін за звинуваченням у торгівлі зброєю, численних убивствах і замахах на вбивства, скоєних у Саратовській області Росії організованим злочинним угрупованням, яким він керував. Стверджується, що Бережних загинув в Україні 8 грудня 2022 року – через місяць після того, як був завербований до ПВК «Вагнер».

Ігор Куск, згідно з матеріалами суду, який засудив його до 23 років ув’язнення, створив своє злочинне угруповання «Кусковські» в 1998 році в Татарстані. На рахунку ОЗУ – кілька замовних вбивств бізнесменів. У ПВК «Вагнер» Куск потрапив із колонії у Сиктивкарі, столиці Республіки Комі.

При цьому, як пише Bellingcat, вирушити воювати в Україну він хотів ще до того, як представники приватної військової компанії почали їздити колоніями і пропонувати в’язням вступити до своїх лав. Внаслідок цього Куск потрапив на передову в районі міста Бахмут, де й загинув. Стверджується, що на похороні кримінального авторитета були присутні понад 700 осіб.

Навесні минулого року, після кількох військових поразок російської армії на території України, ПВК «Вагнер» і особисто її творець, близький до президента Росії Володимира Путіна петербурзький бізнесмен Євген Пригожин, почали вербувати до своїх лав російських ув’язнених і відправляти їх на війну.

Засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях, мають пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати і здаватись у полон. Тим, хто за пів року залишиться живим, обіцяють вихід на волю. Таким чином у ПВК завербували десятки тисяч в’язнів. Незважаючи на великі втрати у лавах ув’язнених-«вагнерівців», частина з них, за повідомленнями ЗМІ, вже повернулися до Росії й отримали помилування.

Приватна військова компанія «Вагнер» – російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних воєнних злочинів, зокрема – у позасудових стратах.