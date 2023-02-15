Вагнерівець із Білорусі у полоні розповів про тортури і вбивства серед найманців – СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру найманцю приватної військової компанії «Вагнер», передає пресслужба відомства 15 лютого.

Громадянина Білорусі взяли в полон біля Курдюмівки на Донеччині в листопаді минулого року. Справу проти нього кваліфікували за статтею про «участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях».

За даними СБУ, чоловік підписав контракт із ПВК у липні минулого року і брав участь у бойових діях на Бахмутському напрямку.

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«Потім його перекинули на східний фронт для штурму бойових позицій підрозділів ЗСУ. Після затримання найманець надав СБУ свідчення щодо воєнних злочинів окупаційних угруповань РФ та установчі дані осіб, причетних до їх вчинення. Також він розповів про тортури, позбавлення грошового забезпечення і вбивства у лавах ПВК «Вагнер» за невиконання злочинних наказів», – йдеться в повідомленні.

Чоловік зараз перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Так звана «приватна військова компанія Вагнера» – незаконне навіть за російським законодавством збройне угруповання, яке бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Бойовиків угруповання звинувачують у скоєнні численних злочинів, зокрема – у позасудових стратах.

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Раніше в лютому двоє росіян, які потрапили в полон в Україні і стверджують, що є колишніми в’язнями, завербованими приватною військовою компанією «Вагнера», розповіли американському каналу CNN про величезні втрати російських військ під час бойових дій та про розстріл найманців ПВК їхніми власними командирами.